Afrikaanse toestanden op de Brouwse Dag: ‘Als u goed luistert hoort u olifanten’

De zon is inmiddels achter de wolken verdwenen als de climax van de Brouwse feestelijkheden begint. Eerder vandaag waren er de twee openbare repetities, nu breekt het moment suprême aan. Het slotconcert van een 153-koppig orkest met harmonie-, fanfare- en brassbandmuzikanten uit alle delen van het land: de Muziek-Play Inn. Ze hebben vandaag twee keer voor publiek gerepeteerd, nu mogen ze voor nog meer publiek de finale spelen. Of blazen beter gezegd, want veruit de meesten hebben een trompet, klarinet, tuba of een ander blaasinstrument in de aanslag.