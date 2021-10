Aemstie Alive richt pijlen op 16e editie; gemeente steekt 20.000 euro in organisatie

Dag Huis! Het perfecte landhuis, maar toch zetten Hans en Jacqueline het na twee jaar alweer te koop

11 oktober Van Rotterdam naar Bruinisse is een hele stap. En hoewel op hetzelfde eiland, de stap van Bruinisse naar Sirjansland is misschien nog wel groter. Toch zetten Hans en Jacqueline Tarmond hem te koop. In het dorpje tussen natuurgebied Dijkwater en hun oude ‘republiek’ bouwden ze een seventies-villa om tot hypermodern landhuis. Met luxe keuken, prachtige veranda, een gastenverblijf: alles erop en eraan. En toch zetten ze hem nu, na amper twee jaar, alweer te koop.