Adviesraad Schouwen-Duiveland wil af van verplichte herindicatie voor hulpbehoevende inwoners; ‘Onnodig confronterend en belastend’

Dranksto­ker Cees is het bedenken van nieuwe borrels nog lang niet moe

Cees Snijders reed vorig jaar met duizend kilo druivenschilletjes uit Dreischor naar Sterkstokers in België. Hij brouwde, experimenteerde, proefde en zat ongeduldig op zijn handen. Inmiddels is de eigenaar/chef-kok van restaurant SenCe in Burgh-Haamstede terug met tweehonderd flessen Eau de Vie Marc de Zélande. Na eerder een eigen gin en rum te hebben ‘gebrouwen’, is de man achter SchoDu nog steeds niet stokersmoe.

9 november