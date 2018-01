Adriaan op missie voor McDonald's

'Beste burgemeester. Wilt u in Zierikzee een mekdonots bouwen? Ik wil er heel graag heen, maar we hebben geen auto. Groetjes van Adriaan.' Burgemeester Gerard Rabelink vond de brief 'zó leuk' en bedacht zich geen moment. Hij nodigde Adriaan uit samen een hapje te gaan eten bij McDonald's in Goes. ,,Wie weet wat daar uit voortvloeit." De (inmiddels) 7-jarige fan van het fastfoodrestaurant is vooral gek van de serie speeltjes die je altijd krijgt bij een happy meal. ,,Maar omdat we niet zo vaak bij McDonald's komen, heb ik er dan eigenlijk altijd maar één of twee van. Dat vind ik wel eens jammer. Tijd voor Avontuur, heb je nu", wijst Adriaan op de populaire tekenfilmserie en computerspelletje met de oude hond Jake en de jongen Finn. ,,Ik heb Jake al."

Zelf bereid

Bij zijn bezoek woensdagmiddag aan de vestiging in Goes, wordt Adriaan op z'n wenken bediend. In het happy meal dat hij speciaal voor deze gelegenheid zelf in de keuken heeft mogen helpen bereiden, zit Finn verstopt. Van alle opwinding, volwassenen om hem heen en camera's die op zijn tafeltje gericht zijn, vergeet Adriaan bijna te eten. Maar dan gaat Finn resoluut aan de kant voor de frietjes en -zijn favoriet - het broodje hamburger. Rabelink gooit ondertussen een hengeltje uit bij woordvoerder Eunice Koekkoek van McDonald's Nederland. Hij wijst op de vijf miljoen toeristische overnachtingen die Schouwen-Duiveland jaarlijks op z'n conto schrijft. En mocht de hamburgergigant belangstelling hebben voor een vestiging op het eiland, dan staan de deuren van het gemeentehuis wagenwijd open, verzekert de burgemeester. ,,Wellicht is het een idee om iets alternatiefs te doen, specifiek gericht op verantwoorde maaltijden voor kinderen bijvoorbeeld?"

Goed vertegenwoordigd

Koekkoek hapt niet toe en in dat opzicht is de missie van Adriaan mislukt. ,,McDonald's heeft momenteel 225 restaurants door heel Nederland, waar we wekelijks drie miljoen gasten ontvangen. Natuurlijk zijn we continu op zoek naar nieuwe locaties, maar van belang daarbij is dan wel de continuïteit. Ik denk dat Zeeland qua inwonertal met vestigingen in Goes, Middelburg en Terneuzen op dit moment goed is vertegenwoordigd. En wat betreft die verantwoorde menu's; dat doen we al. Speciaal voor onze jongere gasten hebben we ook fruit en groenten."