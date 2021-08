Adela mocht zonder sollicitatiebrief aan de slag bij Albert Heijn in Burgh-Haamstede: ‘Anders had ik nog geen baan gehad’

Akbari werkt vijf dagen per week als vakkenvuller in de Schouwse supermarkt. Vandaag zet de frêle Afghaanse potjes, pakken en flessen pastasaus in het gelid. ,,Ik ben aan het spiegelen zoals dat heet. Ik haal de producten naar voren en zorg dat de etiketten goed zichtbaar zijn. Op die manier oogt het pad netjes en goed gevuld. Ik help ook klanten met vragen. Het is leuk werk en ik voel me ook thuis in het team. Ik ga elke dag met plezier aan de slag.”