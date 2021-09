Act as One vestigt aandacht op zeespiegelstijging: ‘Als we niets doen, gaat dit eiland verloren’

Serooskerk­se­weg weer open na uitslaande brand bij bouwkeet in Seroosker­ke

19 september SEROOSKERKE (S) - Vanochtend is een grote uitslaande brand ontstaan in een bouwkeet aan de Serooskerkseweg in Serooskerke. De brand heeft het verkeer op de N57 een groot deel van de ochtend platgelegd.