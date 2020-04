Achterkleindochter Heleen ontroerd door eerbetoon aan haar opoe Antje

VIDEO Zeeuwse muzikanten maken coronalied: Blijf Binnen

15:30 ZIERIKZEE - Echt vet. Dat was de reactie van René Geelhoed toen hij achter de mixtafel zat met Willem Bakker en voor het eerst de 64 Zeeuwse muzikanten samen het door hem geschreven nummer ‘Blijf Binnen’ hoorde spelen. Die uitvoering van The Young Zeeland Orchestra, mét bijbehorende clip, is af.