ABN Amro sluit kantoor in Zierikzee

De vakantie komt naar je toe deze zomer in verpleeg­huis Cornelia

5 juni ZIERIKZEE - Wat doe je wanneer je als bewoner van een verpleeghuis niet meer op vakantie kunt? Je haalt de zomerse sfeer in huis. In de Cornelia in Zierikzee is het zo even genieten van een volledig verzorgde vijfdaagse, inclusief overnachting op de eigen camping voor de liefhebbers.