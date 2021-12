Aaron zit pas in groep 8 en is nu al Nederlands kampioen karate

Doordat Aaron Stoutjesdijk uit Zierikzee iedere week naar zwemles ging bij sportcentrum Laco, kwam hij voor het eerst in aanraking met karate. ,,Als ik dan klaar was met zwemmen zag ik die kinderen altijd karate doen. Dat zag er zo tof uit, dat wilde ik ook wel”, kan Aaron zich herinneren. Eerst moesten de zwemdiploma’s behaald worden. Maar toen diploma A en B in de pocket waren, mocht hij een sport kiezen. Aaron zat toen in groep 3. Ja, het was wel duidelijk dat dat karate werd. Vader Pascal Stoutjesdijk: ,,Ooit heb ik zelf ook wel even interesse gehad in karate, maar er niet veel mee gedaan. Ik heb altijd gevoetbald. Dat Aaron dit wilde, vonden we natuurlijk prima en een leuke keuze”. Dat het zo serieus zou worden, hadden ze wellicht op voorhand niet gedacht.