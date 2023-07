Aantal woningbranden op Schouwen-Duiveland hoger dan gemiddeld in Nederland

Vijf jaar na zijn afscheid van de groentewa­gen breidt Pieper uit: ‘Hier ben je echt met je vak bezig’

Mensen staan er nog nèt niet voor in de rij. Maar de verse lasagne en bospaddenstoelensoep van Arco Pieper Groente & Fruit zijn legendarisch. Vijf jaar geleden verruilde de groenteboer zijn wagen voor een vaste stek in het rijtje winkels aan de Polderweg in Nieuwerkerk. Het is nu tijd voor een volgende stap. De winkel breidt uit.