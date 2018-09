Aanschuiven aan langste mosseltafel in jarig Bruinisse

Verbijste­ring over weghalen van grafstenen in Bruinisse

21:19 BRUINISSE - Verbijsterd is Adri Moelijker uit Zierikzee. Bij het doen van historisch onderzoek op de begraafplaats in Bruinisse ontdekte hij dat grafstenen van mensen waarvan de nabestaanden niet kunnen worden opgespoord, worden geruimd. ,,Verschrikkelijk. Want grafstenen horen bij de dorpsgemeenschap. Ze zijn eigenlijk nog niet eens particulier bezit.''