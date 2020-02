Aanleg rotonde op Schouwse N59 mag, veiliger maken van doorgaande route kan beginnen

Sloop Napoleon­schuur uitgesteld na dreiging kort geding

18 februari SCHARENDIJKE - De sloop van de monumentale Napoleonschuur in Scharendijke wordt uitgesteld. Voor even in ieder geval. Cultuurwethouder Jacqueline van Burg is alsnog bereid de gemeenteraad op korte termijn uit te leggen waarom het college niks ziet in het reddingsplan van de initiatiefgroep uit de dorpsraad en het erfgoedplatform.