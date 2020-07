Aangepast plan Brouwerseiland krijgt steun van college: procedure begint opnieuw

Najaarsker­mis moet Renesse nog een beetje laten zwieren

23 juli ZIERIKZEE - De kans op een kermis in Renesse dit jaar is nog niet helemaal verkeken. Burgemeester Jack van der Hoek ziet een nieuwe mogelijkheid in de herfstvakantie. Dan is het iets rustiger met toeristen en dus meer ruimte voor bezoek aan kermisattracties, laat Van der Hoek de exploitanten weten in een brief. ,,Wij zien dat in principe zeker zitten", zegt Hans van Tol van de landelijke Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) in een reactie.