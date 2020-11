Aandacht van oude mannetjes en enthousiaste kinderen na Typisch Renesse

In twaalf afleveringen, donderdag is de laatste, is het kustdorp op Schouwen-Duiveland in de kijker gezet. Het gaat vooral om het leven van alledag. Eerder streken de makers van de Typisch-serie ook al in Zeeland neer, voor Typisch: Land van Hulst, toen nog gemaakt door de EO. Die afleveringen werden met verdeeldheid ontvangen in Hulst. Een van de punten van kritiek was toen dat er alleen 'typische’ mensen werden gevolgd.