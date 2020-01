Aan de voet van de Zeelandbrug ontstaat een walhalla voor vrachtwagenchauffeurs

Twee jaar is restaurant Wendy's nu open. Om te zeggen dat het een goudmijn is, nee. Maar als het aan Veerhoek ligt, wordt het dat wel. ,,Het is nog niet wat het zijn moet, maar daar was ik ook op berekend. De tent is zeven jaar dicht geweest hè? Dat heeft even tijd nodig. Maar we groeien gestaag. Ik ben tevreden.”