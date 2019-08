Aan de Noorddijk in Bruinisse kom je tot bezinning

In de zomer is het druk op de Noorddijk. Buiten het seizoen stukken minder. Maar ook dan hebben de ouderen uit Bru hier hun vaste plekje. Maarten Duinhouwer en Joop van der Maas zijn twee van die oudjes die elke dag wel even langskomen bij het praathuisje. De temperatuur binnen is met de volle zon erop niet te harden. Slim hebben ze buiten aan de schaduwkant enkele stoeltjes neergezet. Vlakbij het bord met historische feitjes. Op het huisje staat: ‘’T‘ is mae nae wie t zeit’. En zo is het. Al is het verhaal dat Duinhouwer later laat horen bijzonder. Eerst hebben Van der Maas en hij het nog over het dagelijkse onderwerp op d’n diek. De terugloop van de vloot in de haven voor hun neus.