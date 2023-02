Aan de dorpsrand bouwen moet ook kunnen, alleen als het niet anders kan: raad houdt alle opties open voor meer woningen

Treintjes vol met smulpapen; met Tasty Walk blijf je in beweging

Van heinde en verre kwamen deelnemers zondagmiddag af op de Tasty Walk over de Brouwersdam. Wie de 18 kilometer tussen de deelnemende restaurants niet alleen wilde lopen, fietsen of skeeleren kon ook het RTM-boemeltreintje pakken. ,,Het is eten en snel weer verbranden.”