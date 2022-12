80 procent van Schouwen-Duiveland voor 2026 aan de glasvezel; maar het buitengebied?

Deltafiber is in 2020 begonnen met de aanleg van glasvezel buiten het centrum van Zierikzee. Daar blijft het voorlopig nog even bij. Het Zeeuwse bedrijf is volgens wethouder Jacqueline van Burg nog niet zo ver met de voorbereidingen om ook de binnenstad er bij te pakken. ,,Dat volgt op een later tijdstip.” Ondertussen heeft ook KPN (met werkmaatschappij NEM/Glaspoort) op de deur geklopt. De concurrent ziet al wel kans heel Schouwen-Duiveland te voorzien van een glasvezelnetwerk.