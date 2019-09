55-jarige man overleden bij ongeval op trailerhelling in Serooskerke (S)

Wat er precies mis is gegaan dat is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is de persoon overreden door zijn eigen auto, meldt de politie. De precieze toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.

De brandweer werd rond 09.25 uur opgeroepen omdat een voertuig te water was geraakt. De Veiligheidsregio Zeeland liet in eerste instantie weten dat de persoon uit het water was gehaald en door hulpverleners werd behandeld. Later werd bekendgemaakt dat het 55-jarige slachtoffer het ongeval niet had overleefd.