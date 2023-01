300 meter aan sfeerverlichting kan weer maanden de kast in; ‘Het begon met Noël en de boom voor zijn huis’

met video Syndroom van Down belemmert Claudia niet in haar jacht op betaalde baan: ‘Na jaren vrijwilli­gers­werk is het nu gelukt’

Claudia Hillebrand uit Zierikzee heeft het syndroom van Down. Drie weken terug ging haar droom in vervulling: een betaalde baan bij Kibeo als groepshulp in de kinderopvang. ,,Ik ben superblij, want ik heb nu het gevoel dat ik er echt bij hoor.”

20 januari