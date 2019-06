30 nieuwe (en heerlijk ruikende) strandhuisjes vol duurzame snufjes op de Brouwersdam

,,Oh. Ik dacht dat ze al veel verder zouden zijn.” Zichtbaar teleurgesteld gooit Kees van Wuyckhuyse de deur van zijn witte Smart dicht. Geen Bentley, geen maatpak. In een windjack en op sneakers staart de ontwikkelaar naar de grote bergen zand in natuurgebied de Kabbelaarsbank aan de Brouwersdam, waar het park Greenhuus Grevelingen verrijst. ,,We zouden over tien dagen gaan opleverden. Ik weet niet of we dat redden.”