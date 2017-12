3 Aanhoudingen voor drugshandel op Schouwen-Duiveland

Eénmalige meevaller met afvaltarief voor inwoners Schou­wen-Dui­ve­land

24 december ZIERIKZEE - Inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen straks zelf bijhouden hoe vaak hun rolemmers worden geleegd of hoeveel vuilniszakken ze in de ondergrondse afvalcontainers gooien. Vanaf januari wordt dat zichtbaar gemaakt via de gemeentelijke website.