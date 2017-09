28 buitenboordmotoren gestolen bij Den Osse en Burghsluis

Nog even vol gas voor marathon KiKa

22 september DREISCHOR - Christianne van de Velde (28) uit Dreischor was net bevallen van haar jongste dochter toen ze iets las over Run for KiKa en de marathon in New York. Zonder ook maar ooit te hebben hard gelopen, en met twee jonge dochters (nu 4 en 1 jaar) én een man met onregelmatige werktijden aan haar zijde, sprong ze in het diepe. Met nog 45 dagen te gaan, moet ze nog even vol gas. En probeert ze zelfs nog wat geld binnen te harken.