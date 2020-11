20 kilo illegaal vuurwerk gevonden op grasveldje in Serooskerke

Drie dolfijnen gezien bij sluizen Ooster­schel­de­ke­ring

21 november NEELTJE JANS - Wie vrijdagmiddag bij de Oosterscheldekering was, had een speciaal tafereel in het water kunnen zien. Er zwommen in het Zeeuwse water minstens drie gewone dolfijnen, schrijft Nu.nl. Volgens SOS Dolfijn komt het dier normaal gesproken aan de Nederlandse kust niet voor.