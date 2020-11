19-jarige man uit Bruinisse opgepakt voor poging doodslag

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelde een buurtonderzoek in en heeft de verdachte rond 02.45 uur gearresteerd. Hij zit vast voor verder onderzoek. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.