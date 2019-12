18-jarige aangehouden in Renesse vanwege vals geld

Zeiler dankzij smartwatch uit ijskoud Grevelin­gen­meer gered

20 december BROUWERSHAVEN - Als een spookschip in de nacht dobbert een zeilboot op vrijdag de 13de stuurloos rond op het Grevelingenmeer. De eenzame zeiler uit Zierikzee is eerder die avond overboord geslagen na een klap van de giek en in het ijskoude water beland. Er is niemand op het water, niemand om alarm te slaan. Dankzij zijn smartwatch ontsnapt hij uit een levensbedreigende situatie.