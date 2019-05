17 uur lang vermiste vrouw (87) maakt het goed: ‘We zijn aan het bijkomen van de schrik’

ZIERIKZEE - De 87-jarige vrouw die gisteren werd aangetroffen in een gracht in Zierikzee, na een vermissing van 17 uur, maakt het naar omstandigheden goed. Dat meldt haar schoondochter op Facebook.

De dementerende vrouw raakte dinsdagavond vermist in de omgeving van de Koning Gustaafweg. Ze was kort daarvoor opgenomen in de Victoriakliniek. Politie zocht met speurhonden en helikopter naar de vrouw. Ook inwoners van Zierikzee zetten een spontane zoekactie op. De vrouw werd gisterenmiddag gevonden in de gracht bij tankstation Texaco aan de Nieuwe Koolweg. Ze was ruim 17 uur lang vermist.

Het gaat goed met de vrouw, meldt haar schoondochter Christine van der Werke. “Lichamelijk heeft ze er wonder boven wonder niet veel aan over gehouden maar ze is nog wel behoorlijk in de war", schrijft ze op Facebook.