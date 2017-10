16-jarige Zeeuw opgepakt voor reeks woninginbraken en autodiefstallen

KNRM schiet te hulp bij gewonde visser op zee

3 oktober NEELTJE JANS - Reddingsboot Koopmansdank van KNRM-station Neeltje Jans is dinsdagavond uitgevaren voor een medische evacuatie op zee voor Schouwen-Duiveland. Een bemanningslid van viskotter YE 138 was in de problemen geraakt en kon in zijn situatie nog niet aan wal worden gebracht.