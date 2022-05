150-kV station bij Zierikzee schuift een stukje op; Gemeente onderzoekt extra aansluiting op wijk Poortambacht

Extra toegangsroute mogelijk met aansluiting op Poortambacht

In de aangepaste ruimtelijke indeling voor het gebied wordt gelijk rekening gehouden met de aanleg van een extra toegangsroute vanaf de Weg naar de Val naar het bedrijventerrein. Langs die kant zou dan wellicht ook een doorsteek kunnen worden gemaakt onder of over het Havenkanaal voor een rechtstreekse verbinding met de wijk Poortambacht. Die optie komt alleen in beeld wanneer blijkt dat het plan voor verbetering van de noordelijke entree tot het stadscentrum alsnog tekort schiet, aldus Van Vooren.

Netbeheerder TenneT verwacht het nieuwe hoogspanningsstation bij Zierikzee uiterlijk 2026 in gebruik te nemen. De extra ontsluitingsweg is niet per se nodig voor de komst van het complex, zegt Van Vooren. ,,Maar het is wel handig om die ruimte nu gelijk al vast te leggen.” Ondertussen begint de gemeente ook het overleg met de provincie als wegbeheerder, om te kijken wat de mogelijkheden zijn in die hoek. Direct betrokken grondbezitters in het gebied zijn geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de bouw van het 150-kV station. Deze week beginnen ook de onderhandelingen over de elektriciteitskabels die ondergronds naar en van het station worden getrokken.