12-jarige jongen wordt geschopt en geslagen bij beroving in Oosterland

Man ziet rook uit dashboard komen op Ooster­schel­de­ke­ring, even later is zijn auto volledig uitgebrand

9:30 NEELTJE JANS - Een inwoner van Burgh-Haamstede had vanochtend brute pech toen hij met zijn Land Rover over de Oosterscheldekering reed. Ter hoogte van werkeiland Neeltje Jans kwam er plots rook uit het dashboard. Een kwartier later was zijn auto volledig uitgebrand.