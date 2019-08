100-jarige Stoffel Boot uit Zierikzee liet Juliana en Beatrix stralen

30 nieuwe woningen in Noorderpol­der Zierikzee, project De Lanen krijgt doorstart

11:16 ZIERIKZEE - Er komen 30 nieuwe woningen in woonwijk Noorderpolder in Zierikzee. Voormalig project De Lanen is door een nieuwe ontwikkelaar omgedoopt tot project Weids, dat een boost moet geven aan de wijk in aanbouw. De start van de verkoop is 7 september op de Kaveldijk.