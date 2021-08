100 jaar Saman: van smid voor de landbouw en visserij naar Zeeuwse marktleider in zonnepanelen en warmtepompen

Rechtbank geeft gemeente gelijk; B&B De Schuur in Zierikzee moet uiterlijk om midder­nacht sluiten

25 augustus ZIERIKZEE - Niet meer die heerlijke geur van vers afgebakken broodjes of een stevige kop koffie voor wie de hoek omslaat de Zierikzeese Schuttershofstraat in. B&B De Schuur moet voorlopig op last van de gemeente Schouwen-Duiveland dicht, totdat alle vergunningen in orde zijn. De voorlopig laatste gasten hebben woensdag hun koffers gepakt.