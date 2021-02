1 februari wordt nooit normaal: ‘Ik word altijd met een rotgevoel wakker’

Serooskerke

In Ouwerkerk werd een krans gehangen door kerk en dorpsraad en nabestaanden. Ook werd op elk van de 70 graven (van de in totaal 96 Ouwerkerkse slachtoffers) een witte bloem gelegd. Aan herdenken is jarenlang niets gedaan, weten nabestaanden Stoffel Hillebrand, Jan van den Hamer en Jo Hage uit Ouwerkerk. En erover praten? Dat al helemaal niet. Het drietal maakte de ramp als jonge knullen mee en hoewel er grote gaten in hun families werden geslagen, werd er nóóit met elkaar over dit grote verdriet gepraat.