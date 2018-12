Zowel mannen als vrouwen stellen teleur op ploegenachtervolging

Namens Oranje kwamen Jorrit Bergsma, Simon Schouten en Kars Jansman in actie. De drie marathonrijders kwamen vanaf de start pure snelheid tekort om te kunnen meedoen om de medailles.



Nederland reed dit seizoen voor de derde keer op rij in een andere samenstelling. In Obihiro (tweede) kwamen Douwe de Vries, Marcel Bosker en Chris Huizinga in actie. Een week later in Tomakomai (eerste) reden De Vries, Bosker en Patrick Roest namens Oranje.



In Polen ging de dagwinst naar Japan (3.47,50). De eindzege in het wereldbekerklassement was voor Noorwegen. De olympisch kampioen in deze discipline reed de tweede tijd (3.47,76) en kon daardoor van de derde naar de eerste plaats klimmen.