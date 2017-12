Zege Verbij op 1000 meter, diskwalificatie Koelizjnikov

Blog De charme van Calgary

1 december Geen ijsbaan ter wereld heeft zo’n bijzondere ligging en sfeer als de Olympic Oval in Calgary. Schaatsers en volgers maken altijd een klein vreugdedansje als de kalender uitkomt en Calgary een wedstrijd heeft gekregen. En dat is niet alleen omdat de baan op 1105 meter hoogte (volgens andere bronnen trouwens 1034 meter) ligt en daardoor de één snelste van de wereld is. Het is ook gewoon prima toeven in de vriendelijke Canadese stad naast de Rocky Mountains.