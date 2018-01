Wüst wint 1500 meter met nipte voorsprong op Leenstra

Kjeld Nuis 'Even gas geven' en dan de winst

18:08 ‘Drie keer even gas geven hier’, dat is wat Kjeld Nuis in Erfurt doet dit weekeinde tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Olympische Spelen. Vandaag hield dat gas geven in dat de schaatser van LottoNL-Jumbo weer een overwinning op de 1000 meter bij kan schrijven. Met 1.08.57 was hij ruim sneller dan nummer twee, Hein Otterspeer.