Wüst net naast het podium op 1000 meter, Bowe veruit de snelste

Het brons was voor de Russin Daria Katsjanova, die een uurtje eerder op de 500 meter ook al als derde was geëindigd (1.16,57). Bowe nam in het wereldbekerklassement de leiding over van de Oostenrijkse Vanessa Herzog, die in Polen als zesde finishte (1.17,08).



Ireen Wüst moest genoegen nemen met de vierde plek (1.16,89). De 32-jarige Brabantse haalde bij de eerste twee wereldbekers in Japan het podium op de 1000 meter evenmin (vierde en vijfde). Wüst verbleef tot woensdag nog op Lanzarote waar ze een zonnig trainingskamp, voornamelijk op de fiets, afwerkte.



De vijfvoudig olympisch kampioene had de driedaagse in Polen liever overgeslagen, maar ze wil aan het einde van het seizoen graag aan de start verschijnen bij de wereldbekerfinale op het snelle ijs in Salt Lake City. De punten die in Polen daarvoor te verdienen zijn, heeft Wüst wellicht nodig om de diverse startbewijzen veilig te stellen.



Jutta Leerdam eindigde in Polen als tiende in 1.17,533, een fractie beter dan haar land- en ploeggenote Letitia de Jong (elfde in 1.17,539). Lotte van Beek reed de vijftiende tijd (1.18,19).