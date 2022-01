Wüst leidt NK sprint door imponerende 1000 meter, harde val N’tab na opgave Nuis

Bij het NK sprint ontbreken net als op het NK allround, dat dit weekend eveneens in Thialf wordt verreden, sowieso al veel grote namen. Onder anderen Jutta Leerdam, Femke Kok, Kai Verbij en Hein Otterspeer laten met het oog op de Winterspelen in Peking verstek gaan.



Wüst noteerde op de 500 meter nog de zevende tijd op zo'n halve seconde van winnares Michelle de Jong, maar dat wist de 35-jarige Brabantse schaatsgrootheid goed te maken met een spetterende 1000 meter in 1.15,07. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan De Jong. De voorsprong van Wüst morgen op de 500 meter bedraagt slechts 0,09 seconden.



Marrit Fledderus staat derde in het klassement op 0,34 seconden van Wüst. Jorien ter Mors, twee jaar geleden nog tweede op het NK sprint, kwam er niet aan te pas en staat na één dag op de negende plaats in het klassement.