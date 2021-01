Wüst en Kramer in actie op ploegachtervolging bij wereldbekers

video's Zelfver­trou­wen Roest groeit na baanrecord: ‘Voel me beter dan ik ooit ben geweest’

27 december De laatste opmerking van Patrick Roest klinkt zaterdagmiddag even droogjes als logisch: ,,Ik moest een tijd neerzetten, dan kun je maar beter een goeie neerzetten”, zegt hij. Even daarvoor schaatste hij, de eerste in het programma van de favorieten, met 6.08,21 naar een nieuw baanrecord op de 5000 meter op Thialf.