Winnares Visser rekende op 'achtste of tiende plek'

Leenstra naar brons op 1000 meter

15:56 Marrit Leenstra heeft op de EK afstanden in Rusland brons gepakt op de 1000 meter. Dat deed ze in een tijd van 1.15,74, het was haar tweede medaille. Lotte van Beek werd vierde, met een fractie achterstand: Leenstra was 0,008 seconde sneller.