Wie volgen Bob, Barbara en Ireen op?

Hein Vergeer werd in 1986 wereldkampioen allround in Inzell. Rintje Ritsma volgde hem in 1996 op in Beieren. Maar al die klinkende allroundsuccesen in het heerlijke Duitse kuuroord werden bij de wereldkampioenschappen afstanden niet automatisch opgevolgd door oranje gekleurde toernooien. Zo was de eerste WK afstanden in Inzell in 2005 een toernooi dat maar niet op gang wilde komen voor de Nederlanders.