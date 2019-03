Wereldrecords leveren herinneringen op én mooie anekdotes

Schulting soepel door op eerste WK-af­stand

8 maart Suzanne Schulting heeft bij de WK shorttrack soepel de halve finales bereikt op de 1500 meter. De 21-jarige, een van de favorieten voor de wereldtitel in Sofia, reed in haar heat lang achter Elise Christie. Bij het ingaan van de laatste ronde passeerde ze de Britse echter binnendoor, waarna ze als eerste over de finish kwam.