Wereldbekerwedstrijd Calgary niet in trek bij veel Nederlandse topschaatsers

De meeste Nederlandse topschaatsers, zoals Patrick Roest, Kjeld Nuis en Ireen Wüst, slaan de wereldbekerwedstrijd van Calgary van aanstaand weekend over. Zij mogen in overleg met de selectiecommissie langebaan van schaatsbond KNSB kiezen voor hun eigen voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi eind december in Thialf.

Nederland moet bij de laatste van de vier wereldbekerwedstrijden dit najaar op verschillende afstanden nog de nodige punten verdienen om het maximale aantal startplaatsen binnen te halen voor de Olympische Spelen van Beijing in februari volgend jaar. Dit geldt onder meer voor de 500 meter en 3000 meter vrouwen, en de 5000 meter en massastart bij de mannen.



,,We hebben veel, constructief overleg gevoerd met coaches over de beste routes”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,Op sommige nummers kwamen we in een spagaat terecht, schaatsers willen met kerst optimaal presteren bij het olympisch kwalificatietoernooi om later op de Spelen te kunnen excelleren. Maar als we in Calgary de quota niet volmaken en een of meer startplekken verliezen, dan mis je straks misschien de kans om in Beijing aan de start te staan.”

De selectiecommissie heeft enkele schaatsers daarom gevraagd alsnog van start te gaan in Calgary. ,,Dat geldt onder anderen voor Joy Beune en Carlijn Achtereekte, die in plaats van hun eigen ideale route te kiezen, toch voor de zekerheid en in het belang van TeamNL naar Canada gaan om de 3000 meter te rijden”, meldt De Wit.

Voor de afstanden waarop Nederland al zeker is van het maximaal aantal startplekken, zoals de 1000 meter bij de mannen en de 1500 meter bij de vrouwen, worden in Calgary jonge schaatsers opgesteld die internationale ervaring kunnen opdoen.

Volledig scherm Joy Beune. © Pro Shots / Erik Pasman

Op de 500 en 1500 meter bij de mannen is Nederland volgens de KNSB zo goed als zeker van drie olympische startbewijzen, het maximum aantal per land. ,,Het risico dat dit op beide afstanden nog misgaat is minimaal, zo blijkt uit al onze berekeningen”, zegt De Wit. “Daarom hebben wij, de selectiecommissie en betrokken coaches, voor deze afstanden samen de keuze gemaakt om niemand te vragen naar Calgary te gaan als die andere plannen heeft in aanloop naar het OKT.”

Dat geldt bijvoorbeeld voor sprinter Hein Otterspeer die door een diskwalificatie op de 500 meter afgelopen zondag kostbare punten misliep en daardoor terugviel naar de 17e plaats in het klassement. Hij hoeft niet te starten in Calgary. Met Kai Verbij (achtste) Dai Dai N’tab (elfde) en Merijn Scheperkamp (twaalfde) denkt de commissie dat ook met het overslaan van de races in Calgary drie schaatsers in de top 20 blijven staan. Hetzelfde geldt voor de 1500 meter bij de mannen waar Patrick Roest vijftiende staat en Jan Blokhuijsen zestiende.

Op de massastart bij de mannen moet Bart Hoolwerf in Calgary de tweede startplaats voor Nederland nog zeker stellen. Hij staat momenteel 24e, waar een plek bij de top 24 noodzakelijk is.



