Wéér een penalty voor hevig balende Schulting

Hoe zelfverzekerd en rustig ze dinsdag oogde op een persconferentie van de shorttrackploeg, zo erg zat ze vandaag in zak en as na haar penalty. Ook in Boedapest werd ze al eenmaal gediskwalificeerd wegens een valse start. Zichtbaar balend verliet ze vandaag het ijs na de tweede valse start, waarna ze op een bankje haar handen voor haar ogen sloeg. Wéér een penalty.



En dat terwijl haar dag in Dordrecht zo goed begon. In de heats op de 1500 meter reed ze met grote overmacht naar de halve finales, waarna het 'Suzanne, ik ben stapelgek op jou' door de Sportboulevard galmde. Ze had zich voorgenomen om haar mislukte weekend in Boedapest in de thuiswedstrijd helemaal goed te maken. De penalty's in Hongarije? Gretigheid en zenuwen. ,,Ik maak me geen zorgen, want ik schaats goed", zei ze daar dinsdag over.



Dat zelfvertrouwen liet ze zien op de 1500 meter, maar op de 500 ging het mis. De balende Schulting was na afloop niet bereikbaar voor commentaar. Omdat ook Lara van Ruijven ten val kwam in de voorronde is de kans aanzienlijk dat dit een startbewijs voor de vrouwen 500 bij de Olympische Spelen in 2018 in Pyeongchang kost.