‘We willen dat het schaatsen overeind blijft’

Door Lisette van der Geest



Een beetje ‘selfservice’, zegt Antoinette de Jong terwijl ze het niet kan nalaten vervolgens te lachen. Het schavot opstappen, bukken, daarna je eigen zilveren medaille omhangen en bloemen in handen nemen, ja, dat voelt wel wat raar. Maar het nieuwe normaal vraagt ook andere handelingen van winnaars, zo bleek gisteren tijdens de eerste dag van een door corona versoberd NK afstanden in Heerenveen.



Er is geen publiek, maar wel strijd op het hoogste niveau. Een stadionspeaker roept desondanks doorkomsttijden door, er worden prijzen verdeeld en dat allemaal in het eerste weekeinde van november, dat standaard als seizoensstart telt. ,,Maar na afloop sta je nu nog een half uur te lullen tegen een scherm”, zegt Sven Kramer gekscherend over het doorzichtige plastic dat hem en zijn kleine schare toehoorders van de media scheidt.