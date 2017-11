Waarom Smeekens niet bij Kramer en Nuis aan ontbijt zit

Nuis zou vandaag in de B-groep rijden van de 1500 meter, juist als vervanger van Kramer. Die meldde zich donderdagavond af, Nuis moest vandaag hetzelfde doen. Mogelijk komen beiden morgen nog in actie op respectievelijk de 5000 of 1000 meter.



Smeekens won gisteren de 500 meter in de B-groep en mocht daardoor een dag later gewoon in de A-groep rijden. Dat past uiteraard bij zijn status als wereldkampioen. ,,Een vol Thialf geeft natuurlijk iets meer cachet aan een race. Het ijs is later op de dag ook beter. Verder voel ik me nergens te goed voor hoor. Ik reed bij de NK niet snel genoeg, dus dan krijg je dit. Gelukkig heb ik nu genoeg punten om de rest van de wereldbekers in de A-groep te rijden.”



Op het podium kregen winnaar Laurent Dubreuil (34,80) en Smeekens (34,84) gezelschap van Ronald Mulder (34,85). ,,Ik kon weer ruiken aan de winst”, zei Smeekens tevreden. ,,Dat moet toch altijd maar weer gebeuren. De top wordt nog steeds breder op deze afstand.”