Waar is de eerste marathon op natuurijs: Arnhem of Haaksbergen?

Qua ijsdikte zit de Twentse baan in ieder geval goed. IJsmeester Jaap in ’t Veld van ijsclub Ijsch kon vanmorgen vaststellen dat het ijs in Haaksbergen met een dikte van drie centimeter aan de eisen voldoet. Rond tien uur was Willem Hut van de KNSB ter plekke om de ijsdikte te meten. Later in de ochtend is hij in Arnhem om ook daar metingen te verrichten.



Volgens voorlichter Carl Mureau van de KNSB hebben beide banen goede papieren. ,,Van alle ijsbanen in Nederland zijn de omstandigheden in Haaksbergen en Arnhem het beste.’’ Om twaalf uur spreekt de bond het verlossende woord, waarna de organisatie van de marathon daadwerkelijk kan beginnen.



In Haaksbergen is die tijd ook nodig, aldus ijsmeester In 'Veld. ,,Als het doorgaat bij ons, moet er nog heel veel worden geregeld’’, aldus In ’t Veld.