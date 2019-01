‘Vriendin zette verbrande Sjinkie Knegt meteen onder de douche’

,,Ik heb voortdurend een verdrietige Fenna aan de telefoon’’, zegt Dennis Kanter over de vrouw met wie Knegt al sinds zijn vijftiende samen is en met wie hij twee jonge kinderen heeft. Bij het incident vatten de kleding en baard van Knegt vlam. In het Martini-ziekenhuis in Groningen bleek dat hij over zijn hele lichaam brandwonden had, waarvan sommige derdegraads. ,,Sjinkie is meteen kaal geschoren’’, zegt manager Klaster. ,,Baard eraf, haar eraf. Ik heb begrepen dat dat protocol is bij dit soort brandwonden. Anders is de kans op infectie groot.’’ De sportman van het jaar 2015 hoeft volgens Klaster niet te worden overgebracht naar ‘s lands bekendste brandwondencentrum in Beverwijk. ,,De doktoren van Beverwijk zitten ook in Groningen’’, aldus Kaster. ,,Hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven? Echt wel een poos. En dat is meer dan een week.’’

Klap

Bondscoach Jeroen Otter reageerde gisteren al geschrokken op het nieuws. ,,Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik het hoorde’’, zei hij. ,,Dan zie je echt zo’n kereltje in brand staan.’’ Volgens de trainer is vooral Knegts linkerbeen er slecht aan toe. ,,Er wordt gesproken over huidtransplantatie.’’



Het is onduidelijk hoe lang het herstelproces zal duren, maar lang zal het zeker duren. ,,Of dit einde carrière is? Als je een heel lang traject ingaat van constant operaties, dan lijkt me dat niet bevorderlijk om topsport te bedrijven’’, zegt Knegts manager. ,,Je kan beter een arm of been breken, dan weet je eerder waar je aan toe bent.’’



Eerder deze week kreeg Knegt na een MRI-scan nog het bericht dat het herstel na zijn vorkheftruckongeluk uitermate voorspoedig verliep en dat hij waarschijnlijk weer in actie kon komen op de WK in Sofia in maart. Om zijn linkerbeen droeg hij gedurende de dag inmiddels een zogenaamde ‘walker’, een plastic brace die zijn spieren moest ontzien en stevigheid biedt. Dagelijks zat hij een uur tot anderhalf uur op de rollerbank, een apparaat waarop hij in zijn garage kon fietsen zonder zich te verplaatsen.