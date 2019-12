Voor deze topschaatsers dreigt een verloren winter

Sven Kramer (33)

In de eerste maanden van het schaatsseizoen ging het bij Sven Kramer over de aanrijding met een auto, zijn slepende rugklachten, een mogelijke operatie en een ­dramatische 5000 meter bij de wereldbekerstrijd in Minsk. Nu, eind december, toonde de kampioen net op tijd weer zijn klasse op het ijs. Vorige week reed hij als test een 3000 meter in Thialf voluit, zijn eindtijd van 3.37,39 was prompt goed voor een persoonlijk- en baanrecord.



,,Dit is wat je krijgt als de rug goed is. Ik word hier zielsgelukkig van’’, meldde Kramer, die op deze NK afstanden in actie komt op de 5000 en de 1500 meter.



De 33-jarige Fries heeft naar eigen zeggen te veel meegemaakt in zijn lange carrière om nog echt zenuwachtig te worden voor een NK afstanden, ook als de inzet deelname aan de EK afstanden en WK afstanden betreft. Zeker in februari bij de WK afstanden willen alle toppers erbij zijn, omdat in Salt Lake City (wereld)records kunnen worden geschaatst. Al weet Kramer inmiddels dat hij ook zomaar op kan staan met een onwelwillende rug.



Als hij zich daardoor niet zou plaatsen, kan een operatie nu zomaar in een stroomversnelling komen. ,,Maar normaal gesproken schaats ik mij er gewoon tussen’’, aldus Kramer koeltjes.