Verweij schrijft verrassend massastart op zijn naam

De Jong: Nee, ik praat niet echt met Wüst

19:02 Antoinette de Jong (22) laat zich dit weekeinde zien bij de NK afstanden in Thialf met tweemaal goud, op de 3000 en 5000 meter. Dat staat in schril contrast met haar kopvrouw bij Team JustLease, Ireen Wüst. Mede door toedoen van de naweeën van een buikspierblessure staat de Brabantse dit weekeinde voor het eerst in jaren nog altijd op nul gouden medailles. Ook de sfeer in het team is onderkoeld, zo blijkt desgevraagd uit woorden van De Jong.